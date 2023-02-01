Mash: ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что удар нанесен ракетой «Точка-У». Она упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». Сама НПС повреждена незначительно. Сейчас там нет электричества.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали воронку диаметром 20 метров.

Пострадавших в результате атаки нет.

Через нефтепровод «Дружба» в год проходит больше 33 миллионов тонн нефти — транзитом через Белоруссию в Европу, в обход Украины.