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Mash: ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что удар нанесен ракетой «Точка-У». Она упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». Сама НПС повреждена незначительно. Сейчас там нет электричества.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали воронку диаметром 20 метров.

Пострадавших в результате атаки нет.

Через нефтепровод «Дружба» в год проходит больше 33 миллионов тонн нефти — транзитом через Белоруссию в Европу, в обход Украины.