Малков рассказал, что стало причиной задержаний Фурфурака

Губернатор Павел Малков рассказал, с чем связано задержание начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака. Об этом в среду, 1 февраля, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подовом для задержания стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами.

«Сегодня в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия. Правоохранительными структурами проведена большая работа. Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города. Поводом стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами», — написал Малков.

Ранее стало известно, что Юрия Фурфурака и его подчиненных задержали.