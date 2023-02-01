Малков потребовал не допустить вербовку людей в экстремистские организации

Губернатор Павел Малков провел заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Заседание состоялось во вторник, 31 января. На нем рассмотрели ряд вопросов, в том числе о мерах противодействия террористической, неонацистской и другой радикальной идеологии среди населения в регионе.

Малков подчеркнул, что особое внимание в этой работе должно уделяться молодежной и подростковой среде.

«Надо объяснять, какие у террористов и экстремистов настоящие цели и задачи. Прививать правильные ценности, учить распознавать манипуляции. Наша задача — не допустить вербовку людей, предотвратить любые чрезвычайные происшествия», — сказал глава региона.

Особое внимание, по мнению Малкова, нужно выделить своевременному выявлению и блокировке опасных интернет-ресурсов с материалами, дискредитирующими российскую армию.