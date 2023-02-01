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Балет «Щелкунчик» покажут в рязанской филармонии 19 февраля

Рязанцы смогут увидеть балет «Щелкунчик» в областной филармонии. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На рязанской сцене покажут версию балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева в двух действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом"Нас часто спрашивают: чем балет «Щелкунчик» Касаткиной и Василева отличается от других версий? Что ж, попробуем объяснить. Еще детьми в хореографическом училище Наталия Касаткина и Владимир Василев участвовали в «Щелкунчиках» Большого театра. Юные танцовщики поняли уже тогда: далеко не все детали сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» вошли в балет", — отметили организаторы.

Они отметили, что традиционный балет «Щелкунчик» выстроен по канонам 19-го века: центральное место в нем занимают «танцы ради танцев», а сюжет отходит на второй план.

В своей версии балета «Щелкунчик» Касаткина и Василев сохранили хореографические шедевры, но при этом постарались восстановить гофмановский сюжет, узнаваемые характеры и самое главное, гофмановский юмор.

«Вы ведь наверняка не знаете такие подробности, что жители сладкого города Конфютенбурга поголовно страдали от зубной боли, а мышиное войско. сражалось с помощью „отвратительных зловонных ядер, которые оставляли ужасные пятна на красных мундирах солдат Щелкунчика…“», — рассказали о представлении.

Также в балет вернется пара из сказки — королева Мышильда и ее семиглавый сын, желающий взять Мари в жены. Но более всего постановщики сосредоточились на истории самой Мари, главной героини сказки Гофмана и ее близких.

«Детство девочки окружено любовью: от влюбленной старшей сестры Луизы и ее жениха Ганса до бабушки и дедушки, которые пронесли свое трогательное чувство через всю жизнь. В волшебную новогоднюю ночь Мари прощается с миром детства и оказывается на пороге юности, с новыми надеждами и первой любовью в сердце. Обычно „Щелкунчик“ заканчивается происходящей во сне свадьбой Мари и Принца, но у Касаткиной и Василева история на этом не заканчивается. Мари просыпается и понимает: что-то навсегда изменилось в ней в эту волшебную ночь», — отметили организаторы. Показ пройдет 19 февраля в 19:00.

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