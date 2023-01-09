В Якутске в квартире нашли тело 12-летнего школьника
Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.
В Якутске в квартире нашли тело 12-летнего школьника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Известно, что мальчик жил вместе с отчимом и матерью. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.
Подросток был геймером и увлекался игрой Minecraft. Его семья характеризуется как благополучная, мать работает воспитателем, у нее есть еще один семимесячный ребенок.
Полиция проводит проверку.