В Якутске в квартире нашли тело 12-летнего школьника

Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

В Якутске в квартире нашли тело 12-летнего школьника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Известно, что мальчик жил вместе с отчимом и матерью. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Подросток был геймером и увлекался игрой Minecraft. Его семья характеризуется как благополучная, мать работает воспитателем, у нее есть еще один семимесячный ребенок.

Полиция проводит проверку.