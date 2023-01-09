В Шиловском районе остановили пьяного водителя на «Хендэ»

Нарушителя остановили в субботу, 7 января, примерно в 01.55 в селе Казачья Слобода.

В Шиловском районе поймали пьяного водителя. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на представителей ГИБДД МО МВД России «Шацкий».

Нарушителя на Hyundai Creta остановили в субботу, 7 января, примерно в 01.55 в селе Казачья Слобода. При общении от водителя исходил запах алкоголя. Алкотестер показал 0,609 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол. Водителю грозит штраф и лишение прав.