В Сасове после ДТП перевернулась машина скорой помощи

Медики везли в больницу пациента после приступа эпилепсии.

В Сасове после ДТП перевернулась машина скорой помощи. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в воскресенье, 8 января, в 09:45. На перекрестке улицы Советская и 2-й Школьного переулка машина скорой помощи «ГАЗель» Next столкнулась с Renault Logan.

Спецтранспорт под управлением 47-летнего водителя ехал с включенными специальными сигналами на красный сигнал светофора. Легковушка, за рулем которой находится 44-летний сасовец, не предоставила преимущество машине скорой помощи и столкнулась с ней.

В аварии пострадал пациент, которого везли медики после приступа эпилепсии. Его доставили в травматологическое отделение Сасовского ММЦ. Водитель скорой и два фельдшера не пострадали.