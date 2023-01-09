В Сасове после ДТП перевернулась машина скорой помощи
Медики везли в больницу пациента после приступа эпилепсии.
В Сасове после ДТП перевернулась машина скорой помощи. Об этом пишет
Авария произошла в воскресенье, 8 января, в 09:45. На перекрестке улицы Советская и 2-й Школьного переулка машина скорой помощи «ГАЗель» Next столкнулась с Renault Logan.
Спецтранспорт под управлением 47-летнего водителя ехал с включенными специальными сигналами на красный сигнал светофора. Легковушка, за рулем которой находится 44-летний сасовец, не предоставила преимущество машине скорой помощи и столкнулась с ней.
В аварии пострадал пациент, которого везли медики после приступа эпилепсии. Его доставили в травматологическое отделение Сасовского ММЦ. Водитель скорой и два фельдшера не пострадали.