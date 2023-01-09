В Рязанской области пациент с обморожением ног поступил в больницу

40-летний мужчина поступил в учреждение с обморожением обеих стоп.

В Сараевскую больницу поступил пациент с обморожением обеих стоп. Об этом в понедельник, 9 января, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на главного врача Павла Шейдорова.

Уточняется, что пациент — 40-летний мужчина. Он житель Воскресенска Московской области, а в Сараях временно проживает.

В больницу он поступил накануне в воскресенье, 8 января. У него диагностировали обморожение обеих стоп.

«40-летний мужчина поступил к нам с обморожением обеих стоп 8 января. Обморожения глубокие, поэтому что-либо говорить о его дальнейшем состоянии, пока рано, покажет время. Врачи хирургического отделения делают все возможное, чтобы сохранить стопы», — сообщил главврач.