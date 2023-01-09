В Рыбновском районе пропал 61-летний Владимир Иванов
Мужчина пропал 8 января в селе Пощупово. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рыбновском районе пропал 61-летний Владимир Иванов. Об этом
Иванов Владимир Николаевич 1962 года рождения пропал 8 января в селе Пощупово. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.
Был одет в серо-синюю куртку, синие джинсы, темно-коричневые ботинки и кожаную кепку.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.