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В Рязанской области изменится расписание пригородных электричек
В январе две электрички «Рязань — Ряжск» изменят время отправления и прибытия из-за ремонта объектов энергообеспечения.

В Рязанской области изменится расписание пригородных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В январе две электрички «Рязань — Ряжск» изменят время отправления и прибытия из-за ремонта объектов энергообеспечения на перегонах «Кораблино — Чемодановка» и «Стенькино-1 — Рыбное».

Так, 10, 12, 13, 16, 17, 19 и 20 января у электричек № 6305/6306 «Ряжск-1 — Рязань-2» и обратно изменится время отправления и прибытия.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальную информацию можно узнать на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».