В Рязанской области 10 января ожидается сильный ветер и до — 28 градусов

Во вторник в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

В Рязанской области 10 января ожидается сильный ветер и до — 28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 10 января, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью по области ожидается -24,-19 градусов, местами столбик термометра опустится до -28 градусов. Днем температура воздуха будет -18,13 градусов.