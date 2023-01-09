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В Рязанской области 10 января ожидается сильный ветер и до — 28 градусов
Во вторник в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

В Рязанской области 10 января ожидается сильный ветер и до — 28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 10 января, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью по области ожидается -24,-19 градусов, местами столбик термометра опустится до -28 градусов. Днем температура воздуха будет -18,13 градусов.