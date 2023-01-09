В Рязани задержали 40-летнего мужчину, организовавшего в квартире наркопритон

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 40-летнего мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наркопритон выявили в одной из квартир на улице Зубковой. Полицейские выяснили, что там часто собираются несколько мужчин, употребляющих синтетические наркотики. Ранее хозяин жилища уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и содержание наркопритона.

Полицейские задержали злоумышленника и пятерых его приятелей. У них изъяли предметы для употребления наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.