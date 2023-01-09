В Рязани в новогодние праздники прошли масштабные рейды

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года сотрудники полиции пресекли 1 279 административных правонарушений и раскрыли 153 преступления.

В Рязани в новогодние праздники прошли масштабные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года сотрудники полиции пресекли 1 279 административных правонарушений и раскрыли 153 преступления. На дорогах остановили 70 нетрезвых водителей, 17 из которых отказались от медосвидетельствования, а 11 сели пьяными за руль повторно.

Из продажи изъяли 248 незаконной алкогольного продукции. Также оперативники задержали двоих граждан, которые находились в федеральном розыске.

Проверочные мероприятия продолжаются.