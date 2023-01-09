В Рязани с 1 марта заработает онкоцентр

Об этом сообщил глава минздрава Александр Пшенников.

В Рязани с 1 марта заработает онкоцентр. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил глава минздрава Александр Пшенников на личной странице во «Вконтакте».

По его словам, в настоящее время для открытия центра закупают оборудование. Один из них — уникальный линейный ускоритель, который размещен в отделении лучевой терапии. Инновационную модель «Halcyon» получили по национальному проекту «Здравоохранение».

"На новом оборудовании можно лечить наиболее распространенные онкологические заболевания по профилям гинекология, урология, проктология, опухоли головы и шеи. Аппарат предназначен и для оказания паллиативной медицинской помощи", — рассказал Пшенников.

Напомним, что в Рязани с апреля 2020 года начали строить новое здание онкодиспансера. Ввести в эксплуатацию медучреждение планировали в сентябре 2022 года.