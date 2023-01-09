В Рязани в пострадавших от коммунальной аварии домах проведут поквартирный обход

Об этом сообщил губернатор Павел Малков на своей странице «ВКонтакте».

В Рязани в пострадавших от коммунальной аварии домах проведут поквартирный обход. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, обход начнут в 11:30 для уточнения помощи жильцам с бытовыми вопросами. Также до вечера нуждающихся разместят в местах с обогревом.

Малков сообщил, что ликвидацией аварии кроме мэра Елены Сорокиной занимается также министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. Аварию локализовали, давление в сети постепенно поднимают, добавил глава региона.

Напомним, в понедельник, 9 января, в Канищеве, Приокском, Семчине и Недостоеве отключили отопление и горячую воду. Специалисты обещали восстановить теплоснабжение до 21:00.