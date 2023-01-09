В Рязани из-за аварии на ТЭЦ несколько районов остались без отопления и горячей воды

В школах и садах пострадавших районов отменили занятия.

В Рязани из-за аварии на ТЭЦ несколько районов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Авария произошла рано утром в понедельник, 9 января, на Дягилевской ТЭЦ. На улицах Интернациональной и Станкозаводской отключили отопление и горячую воду. Также мэр сообщила о нарушении «температурно-гидравлического режима в тепловых сетях» в Недостоеве, Приокском и Канищеве.

Рязанцы в соцсетях рассказали, что отопление отключили также в Семчине. В Канищеве на улице Интернациональной прорвало трубы. В школах и садах пострадавших районов отменили занятия.

«Дежурная бригада Дягилевской ТЭЦ оперативно приступила к устранению аварийной ситуации. К работам привлечена спецтехника. Проводится откачка теплоносителя, после чего начнут земляные работы. Назначила сбор руководителей, буду держать в курсе ситуации», — написала Сорокина.

Напомним, в Рязанской области синоптики спрогнозировали до -30 градусов.

Позже рязанская прокуратура организовала проверку.

Фото Андрея Холодка, Надюшки Жаткиной