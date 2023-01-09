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В России автомобилистов, выбрасывающих мусор из машины, начнут отслеживать по камерам и штрафовать
Максимальная сумма штрафа для обычных граждан − 30 тысяч рублей.

В России начнут отслеживать по камерам и штрафовать автомобилистов, которые выбрасывают мусор из машин. Об этом в понедельник, 9 января, напомнил «Коммерсантъ».

Мера распространяется как на обычных граждан, так и для должностных и юридических лиц. Те, кто выбросят мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу, будут привлечены по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Обычным гражданам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, юридическим — 100 тысяч рублей. Штраф отправят по почте после распознавания номера камерой. Получивший такой штраф гражданин должен будет доказать свою невиновность, если он не выбрасывал мусор.

Закон вступит в силу с 11 января.