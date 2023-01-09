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В Ненецком автономном округе два человека погибли при крушении самолета Ан-2
На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

В Ненецком автономном округе два человека погибли при крушении самолета Ан-2. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в понедельник, 9 января.

Самолет следовал по маршруту «Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар». Воздушное судно аварийно приземлилось в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

Севера-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время к месту крушения направляются спецслужбы.