В Ненецком автономном округе два человека погибли при крушении самолета Ан-2

На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

В Ненецком автономном округе два человека погибли при крушении самолета Ан-2. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в понедельник, 9 января.

Самолет следовал по маршруту «Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар». Воздушное судно аварийно приземлилось в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

Севера-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием, уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время к месту крушения направляются спецслужбы.