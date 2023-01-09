В мэрии заявили, что в садах и школах восстановили отопление после аварии на ТЭЦ

Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия.