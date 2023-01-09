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В мэрии заявили, что в садах и школах восстановили отопление после аварии на ТЭЦ
Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия.

Отопление во всех садах и школах, попавших под аварийное отключение, вновь запустили. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на личной странице во «Вконтакте».

«Во всех садах и школах, попавших под аварийное отключение отопления, тепло запущено. Родители проинформированы. В садах сформированы дежурные группы. По школам работают дежурные педагоги — приняли ребят, которые не могут остаться дома», — написала Сорокина.

Она также добавила, что ДЮЦ «Надежда» занятия отменили полностью, а центр «Приокский» не будет работать лишь в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия. Рязанская прокуратура организовала проверку.