В мэрии рассказали, когда завершат ремонтные работы на Дягилевской ТЭЦ

Как сообщили в горадминистрации, заменить поврежденный участок трубопровода и завершить ремонтные работы планируют до 21.00.

В мэрии рассказали, когда завершат ремонтные работы на Дягилевской ТЭЦ. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в группе рязанской горадминистрации.

Повреждение локализовали, на месте работают несколько бригад. Они планируют заменить поврежденный участок трубопровода и завершить ремонтные работы до 21.00. Заполнение системы займет два часа.

«На социальные объекты и жилые дома, где была снижена циркуляция, отопление поступает. Остаются отключены от теплоносителя 19 многоквартирных домов. По поручению Губернатора Павла Малкова сотрудники администрации вместе со старшими по домам обходят квартиры, попавшие под отключение отопления. Тем жителям, которым нужна помощь, ее незамедлительно оказывают», — добавили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия. Рязанская прокуратура организовала проверку.