В Ленинградской области 42-летняя женщина прокатилась на ватрушке и погибла

В Ленинградской области 42-летняя женщина прокатилась на ватрушке и погибла, врезавшись в дерево. Об этом сообщил Telegram -канал «Mash на Мойке».

Трагедия случилась 7 января в поселке Песочное. Женщина с мужем и сыном отправились на склон в районе улицы 50 лет Октября. Она решила съехать по опасной горке, врезалась в дерево и потеряла сознание. Муж вызвал скорую.

Женщину госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, произошло кровоизлияние в мозг. Медики пытались ее реанимировать, но безуспешно. Спустя два часа после инцидента она умерла.