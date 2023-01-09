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В Госдуме рассказали об изменении тактики боевых действий на Украине
По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерала Андрея Гурулева, после прихода к управлению боевыми процессами Сергея Суровикина, вооруженные силы стали работать эффективнее.

В Госдуме рассказали об изменении тактики боевых действий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулев.

По его словам, после прихода к управлению боевыми процессами Сергея Суровикина, вооруженные силы стали работать эффективнее.

«…армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал Гурулев.

Депутат отметил, что мобилизованные россияне работают активно и уже «обкатались» в боевых действиях. Созданы новые части и подразделения, которые могут изменить ход боевых действий и нанесли значительный урон киевскому режиму.

Стала лучше работать разведка, возросла эффективность борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

«Конечно, сейчас враги поставят Украине приличное количество бронетанковой техники: Мардерды, Брэдли, Леопарды. Как бы Леопард не хвалили, но в дуэли с танком даже Т-72б3 у него нет шансов выжить, по той причине, что у наших танков есть управляемые снаряды в боекомплекте, их пять штук, они работают крайне точно, любой удар по танку обвалит всю электронику, это будет просто банка с железом», — подытожил генерал.

Фото Telegram-канал Минобороны России