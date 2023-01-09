В ДТП на Московском шоссе пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника

Авария произошла в воскресенье, 8 января, в 18:37 на 181 километре трассы М5 «Урал».

В ДТП на Московском шоссе пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 8 января, в 18:37 на 181 километре трассы М5 «Урал». 31-летний житель Москвы на Range Rover превысил скорость, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

Пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника. Ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.