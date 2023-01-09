В Дашково-Песочне при пожаре пострадала 50-летняя женщина

Пожар произошел в многоэтажке на улице Тимакова.

В Дашково-Песочне при пожаре пострадала 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Тимакова поступил в воскресенье, 8 января, в 20:19. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра, горела ветошь.

При пожаре пострадала женщина 1973 года рождения, ее доставили в больницу.

На тушение возгорания выезжал один пожарный автомобиль и пять человек личного состава. Причины пожара и ущерб устанавливаются.