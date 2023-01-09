В Челябинской области задержали рязанца, находившегося в федеральном розыске

Житель Касимова находился в розыске с 7 декабря 2022 года за кражу.

В Челябинской области задержали рязанца, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Вечером 7 января поступило сообщение об ограблении сетевого магазина на улице Ленина в селе Аргаяш. Двое неизвестных украли продукты питания на сумму более 2 500 рублей.

Похожих мужчин заметили около дома № 10 на улице Новой. Ими казались 32-летний челябинец и 27-летний житель Касимова Рязанской области. Оба находились в федеральном розыске. Рязанца объявили в розыск 7 декабря 2022 года за совершение кражи.

Мужчин передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.