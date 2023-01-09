В центре Рязани пьяная рязанка угрожала убийством посетителям и работникам кафе

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В центре Рязани пьяная рязанка угрожала убийством посетителям и работникам кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Краснорядской. В полицию поступило сообщение, что в одном из кафе 34-летняя безработная женщина угрожает ножом посетителям и персоналу. Оперативники прибыли на место и задержали рязанку. Выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции опросили присутствующих и узнали, что женщина угрожала расправой 22-летней работнице заведения.

Против рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.