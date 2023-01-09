В Барнауле пропавшую женщину нашли убитой на крыше собственного дома

В Барнауле пропавшую женщину нашли убитой на крыше собственного дома. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил Telegram-канал 112.

Известно, что у 38-летней женщины были муж и двое детей — семи и 11 лет. 4 января она ушла на работу, но в офисе и дома так и не появилась. Полиция начала розыск. Муж пропавшей утверждал, что женщина и раньше пропадала на несколько дней, так как выпивала, но всегда возвращалась. Спустя пять дней ее тело нашли на крыше многоэтажки, в которой она жила. Следователи выяснили, что женщину задушили. Подозреваемым стал муж.

Выяснилось, что супруги регулярно звонили в полицию и поочередно жаловались друг на друга.

Муж погибшей вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.