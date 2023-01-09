В аварии с машиной скорой помощи в Сасове пострадали четыре человека

От удара машина скорой помощи перевернулась.

В аварии с машиной скорой помощи в Сасове пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 8 января, в 09:40 около дома № 58 на улице Советской. Машина скорой помощи «ГАЗ» под управлением 47-летнего водителя ехала со спецсигналами и столкнулась с Renault Logan, которой управлял 44-летний местный житель.

От удара машина скорой помощи перевернулась.

В аварии пострадали четыре человека из спецавтомобиля — 32-летний пациент и экипаж — водитель, а также две женщины 23 и 29 лет.

Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка.