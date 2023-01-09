Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев

Научный руководитель концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павел Камнев умер в возрасте 85 лет.

Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», пишет РИА Новости .

Павел Камнев умер в возрасте 85 лет. Он был научным руководителем концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Ранее он возглавлял конструкторское бюро «Новатор», где и разработали крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

В 2016 году он получил звание Героя Труда.