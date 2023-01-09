Сорокина сообщила, что на месте аварии демонтировали поврежденный участок трубы

Ранее глава администрации сообщила, что отопление дадут к 21:00.

Елена Сорокина сообщила, что на месте аварии демонтировали поврежденный участок трубы. Об этом глава администрации написала на своей странице «ВКонтакте».

Мэр уточнила, что сотрудники работают в тяжелых условиях, так как идет большое испарение. В настоящее время они варят новый участок трубы.

После завершения работ будут подавать теплоноситель, уточнила Сорокина.

Ранее глава администрации сообщила, что отопление дадут к 21:00.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку.