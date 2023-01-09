Соцработники предоставят обогреватели одиноким пожилым рязанцам, пострадавшим от коммунальной аварии

Всего в домах, где отключили отопление, проживают 13 рязанцев, получающих соцуслуги на дому.

Соцработники предоставят обогреватели одиноким пожилым рязанцам, пострадавшим от коммунальной аварии. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального минтруда.

В ведомстве сообщили, что в домах, где отключили отопление, проживают 13 рязанцев, получающих соцуслуги на дому. С ними связались соцработники и выяснили, что по двум адресам отопление уже включили, восемь рязанцев имеют обогреватели. Еще троим пожилым рязанцам обогреватели предоставят.

Также уточняется, что маломобильных граждан среди получающих соцуслуги на дому нет.