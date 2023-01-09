Следователи организовали проверку после смертельного пожара в Ряжске

Пожар произошел ночью в воскресенье, 8 января. Погиб 59-летний мужчина

Следователи организовали проверку после смертельного пожара в Ряжске. Об этом РЗН. инфо сообщил в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 8 января, в 0:30. В результате в жилом доме погиб 59-летний собственник одной из квартир.

Мужчина был безработным и проживал один.

По факту обнаружения трупа организована доследственная проверка.