Рязанские следователи организовали проверку после аварии на теплосетях. Об этом
Во время проверки дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за обслуживание и безаварийную работу тепло- и водоснабжение жилых домой и образовательных учреждений Рязани. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.
После мэр Елена Сорокина сообщила, что подачу тепла и горячей воды восстановят к 21:00. Губернатор Павел Малков поручил организовать поквартирный обход пострадавших.
Ранее проверку организовала рязанская прокуратура.