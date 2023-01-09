Рязанские следователи организовали проверку после аварии на теплосетях

Ранее проверку организовала рязанская прокуратура.

Рязанские следователи организовали проверку после аварии на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за обслуживание и безаварийную работу тепло- и водоснабжение жилых домой и образовательных учреждений Рязани. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.

После мэр Елена Сорокина сообщила, что подачу тепла и горячей воды восстановят к 21:00. Губернатор Павел Малков поручил организовать поквартирный обход пострадавших.

Ранее проверку организовала рязанская прокуратура.