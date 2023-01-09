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Рязанская прокуратура организовала проверку после аварии на ТЭЦ
Без тепла остались микрорайоны Канищево, Недостоево, Приокский и Семчино. В школах и детских садах отменили занятия.

Рязанская прокуратура организовала проверку после аварии на Дягилевской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В понедельник, 9 января, из-за коммунальной аварии отопление и горячую воду отключили в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике, рассказали в прокуратуре.

Во время проверки дадут оценку действиям или бездействию исполнителя коммунальных услуг по причинам аварии и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что без тепла остались микрорайоны Канищево, Недостоево, Приокский и Семчино. В школах и детских садах отменили занятия.