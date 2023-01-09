Рязанская библиотека организовала благотворительную акцию по сбору корма для животных

Пункт сбора в центральной городской библиотеке имени Есенина.

Рязанская библиотека организовала благотворительную акцию по сбору корма для животных. Пост об этом в понедельник, 9 января, опубликовали в группе библиотеки имени Есенина.

Сотрудники библиотеки предложили рязанцам принять участие в акции «Помоги другу». Она пройдет с 19 по 30 января. Весь собранный корм передадут в приюты для бездомных животных.

«С января 2023 года Есенинка реализует „Хвостатый проект“. Он направлен на вовлечение жителей в решение проблемы безнадзорности животных в нашем городе, оказание посильной помощи для их содержания», — говорится в посте.

Пункт сбора — в центральной городской библиотеке имени Есенина.