Рязанка рассказала, что после аварии на Дягилевской ТЭЦ в ее квартире прорвало стояк

Она также рассказала, что управляющие компании не отвечают на звонки и не реагируют на ситуацию.

Рязанка пожаловалась на бездействие коммунальных служ и управляющих компаний после того, как в ее квартире прорвало стояк из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ. Комментарий об этом горожанка оставила под публикацией на странице мэра Рязани Елены Сорокиной на личной странице во «Вконтакте».

Девушка рассказала, что она — мать троих детей, которым два, три и девять лет. Они живут на улице Энгельса в доме № 9, который попал под аварийное отключение после происшествия на Дягилевской ТЭЦ.

«Отключили отопление на несколько часов. При его включении явно было не соблюдено давление подачи воды и у нас в квартире прорвало стояк. При обращении в „Свое“ ЖЭУ ООО „Молодежный“ дозвониться мы не смогли. Попыток была тысяча, и не только от нашей квартиры. Когда приехали лично в ООО „Молодежный“, обратились в приемную и сообщили о прорыве стояка, и что не можем никуда дозвониться, нам на это сказали „Мы тоже не можем“. По каким то личным телефоном девушка дозвонилась в диспетчерскую и оставила заявку. Сказали ждать. А чего ждать? Пока вода со стояка вся в квартире будет?» — написала рязанка.

Девушка также добавила, что в соседней квартире есть отопление. Также выяснилось, что на крыше замерзла общая труба.

Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия. Рязанская прокуратура организовала проверку.