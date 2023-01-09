Рязанцы пожаловались на холод в общественном транспорте

Об этом они написали на странице губернатора Павла Малкова.

Рязанцы пожаловались на холод в общественном транспорте. Об этом они написали на странице губернатора Павла Малкова.

«Невозможно холодный транспорт. Водители маршруток прикрутите хоть печку за 30 рублей-то, имейте совесть», — написала рязанка.

Еще одна жительница города сообщила, что в маршрутке № 99 не закрывалось окно и всю поездку людям пришлось провести в ледяном салоне.

«Ехали на 99 маршрутке с открытым окном. Мороз был -19 градусов, окно замерзло и не закрывалось, водителю нормально было, а остальные как хотите», — возмутилась девушка.

Пассажиры троллейбусов добавили, что печки в салонах водители включают, но так как техника старая —по салону «гуляют сквозняки».

Также рязанцы отметили, что в морозы общественный транспорт стал ходить с большими интервалами.

«8 января не могла уехать в восемь часов вечера из Приокского. Ближайший транспорт был через 30 минут. Праздники тут не причем. После 18:00 его в принципе везде сложно дождаться. А если транспорт и приезжает, то забит битком. За это теперь берут 30 рублей», — посетовала жительница города.

Другие читатели также подтвердили, что в морозы вынуждены подолгу мерзнуть на остановках.