Рязанцы обратились к губернатору с просьбой открыть еще один травмпункт

Рязанцы обратились к губернатору с просьбой открыть еще один травмпункт. Пост об этом в понедельник, 9 января, опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Горожане рассказали, что в травмпункте БСМП вновь большие очереди.

«Уважаемый губернатор, откройте нам еще один травмпункт. Невыносимо сидеть в таких очередях. Пришел сегодня, 9 января на прием в травмпункт БСМП, а там вот такой вот ужас!» — говорится в публикации.

На новогодних каникулах рязанцы уже жаловались на очереди в травмпункте БСМП. После этого в учреждении увеличили количество медработников.