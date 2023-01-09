Рязанцам перечислили места, где можно утилизировать елку
Рязанцам перечислили места, куда можно утилизировать елку. Пост об этом сообщили в группе экологической организации Recycle.
Елки требуются для конно-спортивных клубов и фермерских хозяйств. Так, отвезти елку можно в следующие организации:
- конно-спортивный клуб «
Росинант» — деревня Хирино (2 км от Рязани со стороны Дягилево); ферма-минизоопарксельскохозяйственных животных — Истобники, Рыбновский район; ферма-минизоопарксельскохозяйственных животных — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский);
- конно-спортивный клуб «
Алекановский» — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский); фермасеверных оленей — Агро-Пустынь (в 15 км от Рязани по дороге на Солотчу);
- конный клуб «
Рязанский табунок» — поселок Ласковский;
- частный конный клуб — деревня Сумбулово (37 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский);
частный конный клуб.
Чтобы отвезти елку — необходимо связаться с руководителями сообществ.
Также елку можно привезти на акцию в субботу, 14 января, на утилизацию. Подробности