Рязанцам перечислили места, где можно утилизировать елку

Рязанцам перечислили места, куда можно утилизировать елку. Пост об этом сообщили в группе экологической организации Recycle.

Елки требуются для конно-спортивных клубов и фермерских хозяйств. Так, отвезти елку можно в следующие организации:

конно-спортивный клуб « Росинант » — деревня Хирино (2 км от Рязани со стороны Дягилево);

» — деревня Хирино (2 км от Рязани со стороны Дягилево); ферма-минизоопарк сельскохозяйственных животных — Истобники, Рыбновский район;

сельскохозяйственных животных — Истобники, Рыбновский район; ферма-минизоопарк сельскохозяйственных животных — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский);

сельскохозяйственных животных — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский); конно-спортивный клуб « Алекановский » — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский);

» — Алеканово (в 12 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский); ферма северных оленей — Агро-Пустынь (в 15 км от Рязани по дороге на Солотчу);

северных оленей — Агро-Пустынь (в 15 км от Рязани по дороге на Солотчу); конный клуб « Рязанский табунок » — поселок Ласковский;

» — поселок Ласковский; частный конный клуб — деревня Сумбулово (37 км от Рязани по дороге на Спасск-Рязанский);

частный конный клуб.

Чтобы отвезти елку — необходимо связаться с руководителями сообществ.