Российские военные освободили село Бахмутское в ДНР

Село находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от транспортного узла Артемовск, через который снабжается группировка ВСУ в Донбассе.

Российские военные освободили село Бахмутское в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба обороны ДНР в понедельник, 9 января.

Село находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от транспортного узла Артемовск (украинское название — Бахмут). Через него проходят автомобильные и железные дороги, по которым снабжается группировка ВСУ в Донбассе.

Также сообщается, что украинские войска обстреляли девять населенных пунктов ДНР: разрушены девять жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры, один человек получил ранения.