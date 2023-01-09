Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции. Соответствующий документ внес на рассмотрение президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости в понедельник, 9 января.

В конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которую в Страсбурге подписали еще 27 января 1999 года.

В пояснительной записке говорится, что комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в группе государств против коррупции, которая следит за соблюдением конвенции. Тем самым, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.

Выйти из антикоррупционной конвенции решили, чтобы не допустить дискриминационного отношения.