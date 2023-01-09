Песков назвал первоисточник информации о возможной новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента посоветовал не придавать значения информации, которая распространяется через Telegram-каналы.

Песков назвал первоисточник информации о возможной новой волне мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал не придавать значения информации о возможной новой волне частичной мобилизации в России, которая распространяется через Telegram-каналы.

Представитель Кремля отметил, что первоисточник таких данных — власть.

Ранее эстонские эксперты предрекли вторую волну мобилизации в России после Рождества.