В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Рыбновском районе
ДТП произошло 4 января в 21:10 на 174 километре трассы М5 «Урал».
В региональном управлении МВД рассказали подробности смертельной аварии в Рыбновском районе.
ДТП произошло 4 января в 21:10 на 174 километре трассы М5 «Урал». 62-летний водитель на Mazda 6 сбил 35-летнего жителя Спасск-Рязанского, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
От полученных травм мужчина умер на месте. Проводится проверка.
Ранее появилось видео с места ДТП.