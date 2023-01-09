Минтранс ответил на жалобы о состоянии трассы М-5 в Рязанской области

Минтранс ответил на жалобы о состоянии трассы М-5 в Рязанской области. Ведомство оставило свой комментарий под постом на личной странице губернатора Павла Малков во «Вконтакте».

Рязанцы неоднократно жаловались на плохое состояние федеральной трассы М-5 «Урал» — из-за ям на дорогах водители вынуждены постоянно менять колеса.

«Понимаем Вашу обеспокоенность. Оперативное управление федеральной трассы М-5 „Урал“ в границах Рязанской области, осуществляет ФКУ „Поволжуправтодор“. Свои замечания и предложения по качеству ее содержания рекомендуем напрямую направить в Росавтодор», — ответил минтранс.