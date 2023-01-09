Минобороны предложило повысить оклады силовикам на 10,5%

Ведомство подготовило проект соответствующего постановления.

В Минобороны предложили повысить оклады сотрудникам ряда силовых ведомств на 10,5%. Об этом в понедельник, 9 января, сообщило агентство ТАСС.

Денежное довольствие предлагают повысить с октября 2023 года. Ведомство подготовило проект соответствующего постановления российского правительства.

«Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза», — указано на портале проектов нормативных актов.

Сообщается, что соисполнителями инициативы являются МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия.