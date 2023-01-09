Мэрия назвала сроки восстановления теплоснабжения в Рязани после коммунальной аварии

Елена Сорокина уточнила, что отключение отопления и горячей воды произошло из-за повреждения магистральной тепловой сети на улице Интернациональной.

Мэрия назвала сроки восстановления теплоснабжения в Рязани после коммунальной аварии. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Мэр уточнила, что отключение отопления и горячей воды произошло из-за повреждения магистральной тепловой сети на улице Интернациональной. После этого в системе понизилось давление. По словам Сорокиной, специалисты локализовали повреждение, но в настоящее время без тепла остаются 19 домов.

В течение дня поврежденный участок теплопровода заменят, а полностью теплоснабжение восстановят к 21:00.

Для получения дополнительно информации рязанцы могут позвонить по следующим телефонам:

диспетчерская МУП «РМПТС» +7 (4912) 34-05-44 :

: дежурная служба управления энергетики и ЖКХ +7 (4912)25-48-69.

Ранее сообщалось, что тепло в микрорайонах Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский отключили из-за аварии на ТЭЦ. В нескольких школах отменили занятия. Рязанская прокуратура организовала проверку.