Медведев предложил наказывать предателей по правилам военного времени

Политик уточнил, что с предателями нужно действовать по закону, а не по справедливости, а если закон не работает — по особым правилам военного времени.

Дмитрий Медведев предложил наказывать предателей по правилам военного времени. Об этом зампред Совбеза написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с предателями, «которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите», нужно действовать по закону, а не по справедливости. В случаях, если закон не работает — по особым правилам военного времени, подчеркнул политик.

«Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал Медведев, предлагая вспомнить опыт Великой Отечественной войны.