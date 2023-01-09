Малков приехал на место коммунальной аварии в Канищеве

Губернатор сообщил, что отопление дадут в течение двух-трех часов после завершения ремонтных работ.

Павел Малков приехал на место коммунальной аварии в Канищеве. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что на месте аварии работают 14 человек и шесть единиц техники. Специалисты заменили участок трубы длинной 5,5 метров.

«Из-за сложных условий ремонт будет завершен к 23:00. После этого в течение двух-трех часов трубопроводы будут заполнятся теплоносителем и включаться в работу», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы закончат к 21:00. После о продлении времени работ сообщил директор Дягилевской ТЭЦ Сергей Корочкин.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку.