Из-за аварии на ТЭЦ в нескольких рязанских школах отменили занятия

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на Дягилевской ТЭЦ произошла авария. Без отопления и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева.

Из-за аварии на ТЭЦ в нескольких рязанских школах отменили занятия. Об этом сообщили родители школьников в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Рязанцы сообщили, что занятия отменили в школах №№ 66, 35, 20, 69, 48, 58, 56, 70. По их словам, об отмене занятий родителям сообщила учитель одной из школ.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на Дягилевской ТЭЦ произошла авария. Без отопления и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева.

Рязанская прокуратура организовала проверку.