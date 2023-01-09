Эксперт рассказала, какие соцвыплаты увеличатся в России с 1 февраля

Увеличится размер тех соцвыплат, которые привязаны к МРОТ.

Эксперт рассказала, какие соцвыплаты увеличатся с 1 февраля. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, увеличится размер тех соцвыплат, которые привязаны к МРОТ. Речь идет о маткапитале, выплатах по уходу за ребенком и декретных, размере оплаты больничного, а также единовременной выплаты по рождению ребенка.

Так, материнский капитал при рождении первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, на второго — 779 тысяч рублей. В случае, если семья уже оформлял маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 15, лет увеличится до 8 630 рублей.

Выплаты в декретном отпуске составят: по больничному листу продолжительностью 140 дней — до 383 179 рублей, в случае осложненных родов и многоплодной беременности максимальное пособие за 156 дней вырастет до 426 970 рублей, за 194 дня — до 530 976 рублей.

Минимальное пособие при отпуске 70 дней составит 74 757 рублей за 140 дней, 83 300 рублей — за 156 дней и 103 592 рублей за 194 дня.

Минимальный среднедневной заработок для оплаты больничных повысят до 523,9 рублей, максимальный — до 83 204 рубля в месяц.

Разовые выплаты на новорожденных с 1 февраля 2023 года увеличат с 20 472,77 до 23 011 рублей.